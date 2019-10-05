صورة.. الأهلى: حسين الشحات " نينجا الأحمر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب حسين الشحات أثناء الاحتفال اليوم بعد أحراز الهدف الثانى للفريق الاحمر بمباراة أسوان فى بطولة الدورى الممتاز وتم التعليق على قائلا " Ninja " . حقق فريق الأهلى انتصارًا كبيرًا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على فريق أسوان، بملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز. سجل خماسية الأهلى، حسين الشحات، أجاى، حمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى فيما سجل أوميد أوكرى لأسوان، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعهم من 3 تنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدورى فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقى فى المركز السادس عشر. Advertisements



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