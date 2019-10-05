صور.. تتويج النمسا وإنجلترا وأمريكا وإيطاليا فى بطولة العالم لرواد السلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول من منافسات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة تتويج النمسا وانجلترا وامريكا وايطاليا بالذهب لمسابقة سيف المبارزة . ففى منافسات السيدات 50 عاما فازت النمساوية دوريثا بالمركز الاول وتلتها فى المركز الثانى الإنجليزية بيث ديفيدسون ثم الاميريكية روبين برنس والانجليزية جاكلين هيث فى الترتيب الثالث معا. وفى منافسات السيدات 60 عاما جاءت الأمريكية ليديا مازورول فى الصدارة وتبعتها النمساوية يى دو مين المركز الثانى وفى المركز الثالث الفرنسية سيليف زيني والاميريكية جين ايرى . Advertisements وحلت الإنجليزية سيلفيا براون بالمركز الاول سيدات 70 عاما وتلتها مواطنتها إينا فريث بالمركز الثانى ثم الألمانية بيرجيت والاميريكية جيمين بالمركز الثالث. اما منافسات 70 عاما رجال فقد فاز بالمركز الاول الايطالى ريكاردو كارمينا وتبعه الأمريكى ريشارد براون بالمركز الثانى ثم الفرنسي بيرنارد ايسو دات والأمريكي فيليب سباربارو بالمركز الثالث .

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