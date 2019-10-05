شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رمضان صبحى شارك عبد الله السعيد قائمة هدافى الدورى المصرى، عقب إحرازه هدفا لصالح الأهلى فى فوزه الخماسي على اسوان، ضمن منافسات المباريات الأربع التى أقيمت اليوم السبت الموافق 5/ 10/ 2019، فى إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق أسوان نظيره الأهلى، ودجلة فى مواجهة الإسماعيلى، والإنتاج الحربى ضد المقاولون العرب، والمصرى البورسعيدى أمام الاتحاد السكندرى.

ترتيب هدافى الدوري المصري ، بعد مباريات اليوم ، جاء كالتالى :



جدول ترتيب هدافى الدورى

الأهلي "يقطف" زهرة الجنوب 5 مرات ويعتلي قمة الدوري من قلب أسوان

واصل فريق الاهلي ثورة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما على استاد أسوان. سجل خماسية الأهلي ، حسين الشحات ، أجاي ، حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي فيما سجل أوميد أوكري لأسوان ، وقدم الاهلي عرضاً جيداً للغاية وبذلك "يقطف" "زهرة الجنوب " فريق اسوان" الذى أجتهد لكن فارق الأمكانيات كان لصالح الاهلي بالطبع. وبههذ النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقي في المركز السادس عشر.

المقاولون العرب يهزم الإنتاج بهدف فى اللحظات الأخيرة

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خطف فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط غالية من نظيره الإنتاج الحربى بعدما استطاع الفوز عليه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام الدولى. أحرز هدف المباراة الوحيد البديل محمد سالم بعد خطأ دفاعى من أحد لاعبى الإنتاج الحربى الذى حاول إعادة الكرة لحارسه عامر عامر خطفها محمد سالم وتخطى حارس المرمى ووضعها بسهولة فى المرمى . بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالدورى ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 3 نقاط فى المركز الحادى عشر .

الإسماعيلى يفوز على دجلة بهدف ويدخل المربع الذهبى

نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد بتروسبورت. أحرز هدف الإسماعيلى، الناميبى بنسيون شيلونجو فى الدقيقة 71، بعد تمريرة من محمد ناجى جدو، ليحصد الدراويش ثلاث نقاط غالية، ويصبح فى جعبته 6 نقاط، فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دجلة عند نقطة واحدة، فى المركز الرابع عشر.

الاتحاد السكندرى يهزم المصرى البورسعيدى بهدف محمود رزق

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز غالى وثمين على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس.

احرز هدف المباراة محمود رزق مدافع الإتحاد من رأسية متقنة لضربة ركنية رفعها أحمد رفعت متقنة على رأس رزق ، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد المصرى عند 4 نقاط .