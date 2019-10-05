ميودراج يمنح لاعبي الاسماعيلي راحة 48 ساعة بعد الفوز علي دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الاسماعيلي منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز علي وادي دجلة علي أن يستأنف الدراويش تدريباته الثلاثاء المقبل. استعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات بمسابقة الدورى المحلى على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى ثالث جولات المسابقة. Advertisements هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى والذين شاركا من مقاعد البدلاء. الإسماعيلى نجح فى فرض سيطرته على اللقاء وكان الأكثر خطورة على المرمى على الرغم من النواقص التى عانى منها. بتلك النتيجة يصعد الدراويش للمركز الخامس برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد دجلة عند نقطة واحدة فى المركز الــ14.

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