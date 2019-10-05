شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى أولى جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت ، أولى جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على تشامبيون الرحاب 30 /9 و سبورتنج على السنطة 69 /17 و الطيران على هليوليدو 23 /13 والجزيرة على الزهور 20 /19 , على صعيد المجموعة الأولى.

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الزمالك على الشمس 28 /27 وسموحة على المنصورة 54 /13 والمعادى على مدينة نصر 35 /15 و 6 أكتوبر على أصحاب الجياد 31 /17 .

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بينما تقام الجولة الثالثة يوم 12 أكتوبر الجارى بلقاءات بين كلا من ، السنطة مع الأهلى و تشامبيون الرحاب مع هليوليدو و الزهور مع سبورتنج والطيران مع الجزيرة ، على صعيد المجموعة الأولى.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين ، المنصورة مع الشمس والزمالك مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع سموحة والمعادى مع 6 أكتوبر .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 19 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع هليوليدو و السنطة مع الزهور والجزيرة مع تشامبيون الرحاب و سبورتنج مع الطيران .