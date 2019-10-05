شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. المصرى يضغط والاتحاد يستبسل والنتيجة 0 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الاتحاد السكندرى متقدما على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود رزق فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد مرور 60 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ3 للدورى .

حاول لاعبو المصرى السيطرة على منطقة وسط الملعب والضغط على لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى زعيم الثغر الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصرى .

وضمت تشكيلة المصرى كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي

وضمت تشكيلة الإتحاد كل من

حراسة المرمى : عماد السيد

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خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم

خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر