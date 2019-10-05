شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الجناينى يلتقى أحد قيادات الكاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجنينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، يكثف محاولاته فى الوقت الحالى، لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى لم تقام لعدم حضور الفريق السنغالى اللقاء على استاد برج العرب، وتمسكه بإقامته على استاد بترو سبورت يوم السبت الماضى بدلاً من الأحد.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الجنايني يكثف اتصالاته في محاوله لحل أزمه الزمالك وجينيراسون السنغالى، ويلتقي اليوم مع احدى الشخصيات القياديه للاتحاد الافريقى لمحاوله ايجاد حل للازمه قبل اجتماع لجنه الأنديه بالكاف يوم 8 اكتوبر".



شوبير

وينتظر فريقى الزمالك وجينيراسيون، قرار الاتحاد الأفريقى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب، حيث اعترض جينيراسيون على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

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ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقى عن قراره الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.