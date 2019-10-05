شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي يتحدث عن فوز الإسماعيلي علي دجلة ومواجهة بطل الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على وادى دجلة بهدف مقابل لاشىء ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء :إصرار اللاعبين وحماسهم وحرصهم على استعادة مسيرة الإنتصارات أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار من أهم مكاسب اللقاء.

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وعن قرعة كأس العرب للأندية الأبطال والتى يلتقى فيها الفريق مع الجزيرة الإماراتى قال المنياوى :”سنواجه فريق قوى للغاية ، جميع الأندية فى هذا الدور على مستوى عال باستنثاء بطل موريتانيا”.

وواصل :”سنغلق ملف الدورى سريعا من أجل الاستعداد لهذا اللقاء الصعب للغاية ، فريق الجزيرة يضم لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال لكننا لانخشى أى فريق سنلعب على بطاقة الصعود”.

وأتم حديثه :”نتطلع لحسم المباراة من جولة الذهاب بالإسماعيلية لتجنب ما حدث فى تونس أمام أهلى بنى غازى الليبى بالدور الماضى”.