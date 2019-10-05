الاتحاد يتخطى المصري ويدخل المربع الذهبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا صعبًا على نظيره المصري بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فريق المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق محمود رزق، والذي سجل هدفًا برأسه مستغلا ركلة ركنية.

وبتلك النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط ودخل المربع الذهبي بالتساوي مع كل من بيراميدز والزمالك والإسماعيلي، بينما تجمد رصيد المصري عند 4 نقاط.

ودخل فريق المصري بتشكيل مكون من:

" احمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، سعيد سانبوري، بهاء مجدي، فريد شوقي، اسلام عطية، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، حسن علي، محمود وادي".

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

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" عماد السيد، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب، كريم الديب، السيد سالم، هشام محمد، نبيل مانجا، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، خالد قمر".

ملخص المباراة

وكاد يسجل فريق المصري هدف التقدم في الدقيقة 6 بعد تصويبة قوية من سعيد سانبوري لكن الحارس عماد السيد تصدى لها ببراعة وحرم الفريق البورسعيدي من التسجيل.

وفي الدقيقة 19 اضطر المدرب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري تبديل اللاعب محمود وادي وإدخال عمرو موسى بدلا منه، بسبب تعرض وادي للإصابة.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سجل محمود رزق الهدف الأول لفريق الاتحاد السكندري، مستغلا ركلة ركنية حولها اللاعب برأسه في شباك أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق المصري البورسعيدي سجله أوستين أموتو في الدقيقة 76، بداعي التسلل والذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.