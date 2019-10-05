استدعاء مهاجم المصري البورسعيدي للانضمام لمنتخب فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد-(أ ش أ):

تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي خطاباً رسمياً من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب فلسطين والذي يقام بفلسطين خلال الفترة ( 6- 15) أكتوبر الجاري، حيث تخوض فلسطين مباراة بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أسيا والتي تجمعه بضيفه منتخب السعودية، والمقرر إقامتها على ملعب فيصل الحسيني في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

كان محمود وادي والملقب بالبرج قد شارك - بشكل أساسي - في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات أمام كل من أوزبكستان وسنغافورة وهما المباراتين اللتين أقيمتا الشهر الماضي وانتهت الأولى أمام المنتخب الأوزبكي بفوز منتخب فلسطين والملقب بمنتخب الفدائيين بهدفين للاشئ ،قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نظيره السنغافوري بهدفين مقابل هدف.

وتلقت إدارة المصري ايضا خطاباً من الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار مهاجم الفريق مفتاح طقطق للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب ليبيا والذي يُقام بالمملكة المغربية خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته وذلك في إطار استعدادات المنتخب الليبي للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.