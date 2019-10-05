مصدر يكشف لمصراوي موقف انضمام السولية للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصبح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، بعيدًا عن حسابات المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال لقاء أسوان.

وكان السولية أصيب خلال مباراة فريقه أمام أسوان والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم ضمن الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري.

وكشف مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" مساء السبت، أن السولية سيخضع للفحوصات الطبية غدًا الأحد من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

وبحسب المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- فأن السولية سيغيب على الأقل وفقًا للفحوصات الأولية بين خمسة أو ستة أيام مما يعني غيابه عن معسكر المنتخب المصري المقبل.

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وأوضح المصدر أن حسام البدري لم يستقر حتى الآن من أجل ضم بديل للسولية من عدمه.

وكان طبيب الأهلي خالد محمود كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن السولية تعرض لإصابة بجزع في الكاحل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية إعلان حسام البدري عن قائمة المنتخب المصري والتي شهدت تواجد عمرو السولية.

ويستعد حسام البدري في مباراته الأولى مع المنتخب المصري لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا في 14 من الشهر الجاري.