قائمة الزمالك لمصر.. استبعاد لاعبَين بسبب الأهلي.. وأزمة في الوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم السبت استعدادا لمواجهة إف سي مصر في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق إف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة.

وفضّل ميتشو استبعاد الثنائي محمود علاء وفرجاني ساسي خوفًا من الحصول على الإنذار الثالث قبل قمة الدوري المصري أمام الأهلي حامل لقب المسابقة بالجولة الرابعة.

ويغيب عن الفريق طارق حامد للإيقاف ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية ومحمد حسن ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وفرجاني ساسي لأسباب فنية.

وقد يعاني الزمالك من أزمة في وسط الملعب الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز وفرجاني ساسي.

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واستدعى ميتشو اللاعب الناشئ أحمد عيد، الذي يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك.

وضمت القائمة 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، أحمد عيد.

الوسط: أحمد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

يذكر أن الزمالك حصد ست نقاط في أول جولتين بعد فوزه على كل من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، بينما لم يحقق إف سي مصر أي فوز في المسابقة.