مصدر يوضح لمصراوي حجم إصابة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح للإصابة في الدقائق الأخيرة من لقاء ليستر بعد تدخل عنيف من حمزة تشودهاري، ليغادر على إثره المصري ملعب اللقاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إصابة محمد صلاح ليست خطيرة، رغم خروجه من ملعب المباراة بسببها.

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وأوضح، أن لاعب الريدز سيخضع لأشعة وفحوصات طبية غدًا، الأحد، لتحديد ما إذا كان سيحتاج للراحة من التدريبات خلال الفترة المقبلة أم لا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منفردًا برصيد 24 نقطة من ثمان مواجهات، وذلك بعد فوز عسير على ليستر في الثوان الأخيرة.

يذكر أن صلاح لن يتواجد في معسكر منتخب مصر القادم، والذي سيخوض خلاله لقاء ودي أمام بوتسوانا في استاد القاهرة الدولي.