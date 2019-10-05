باريس سان جيرمان يدك شباك أنجيه برباعية

عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه السبت على ضيفه أنجيه 4-صفر ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

سجل أهداف النادي الباريسي الوافدون الجدد الاسباني بابلو سارابيا من إشبيلية (13) والأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي (37)، والسنغالي إدريسا غي القادم من إيفرتون الانكليزي (59)، فيما أضاف الرابع البرازيلي نيمار (90).

وأخمد سان جيرمان على ملعبه “بارك دي برانس” فورة أنجيه الذي كان يتأخر عنه في المركز الثاني بفارق نقطتين قبل لقاء اليوم، إلا انه تراجع للمركز الثالث المؤقت بعد الخسارة إثر تجمد رصيده عند 16 نقطة بفارق الأهداف عن نانت الثاني.

في المقابل رفع سان جيرمان الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم مقابل هزيمتين، رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة.

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بدأ صاحب الأرض المباراة ضاغطاً، وتحصل على فرصة خطرة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية عبر إيكاردي الذي دخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس لكنه فشل في تسديد الكرة بالشكل المطلوب، قبل أن يفتتح سارابيا التسجيل بمجهود فردي بعدما دخل المنطقة وراوغ المدافع رومان توما وسدد بيسراه كرة جانبية زاحفة في شباك الحارس لودوفيك بوتيل (13).

وهدد أنجيه مرمى ضيفه بتسديدة قوية من خارج المنطقة لباتيست سانتاماريا وقف لها الحارس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس بالمرصد (34).

وبرز سارابيا مجدداً فمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تلقفها إيكاردي وسددها بيمناه على بعد 10 أمتار قوية في الشباك (37)، مفتتحاً رصيده في الدوري بعدما كان سجل الثلاثاء هدف الفوز في مرمى غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي.

ولم يحد الشوط الثاني عن سابقه، فضغط سان جيرمان منذ البداية وتمكن من هز الشباك للمرة الثالثة بفضل غي الذي استفاد من تسديدتين على التوالي لسارابيا، لتصل إليه الكرة في المحاولة الثانية حولها في المرمى (59). قبل أن يختتم نيمار الاستعراض التهديفي في الدقيقة 90 بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي.