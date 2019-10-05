ليفربول ينجو من “كمين” ليستر سيتي ويعزز صدارته

فاز ليفربول على ضيفه ليستر سيتي 2-1 اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وافتتح السينغالي ساديو مانيه التسجيل في الدقيقة 40 ثم أدرك جيمس ماديسون التعادل لفريق ليستر في الدقيقة 80 وفي أخر المواجهة تمكن جيمس ميلنر (95) من إعطاء الفوز لأصحاب الأرض من علامة الجزاء. ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 24 نقطة فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 14 نقطة.

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