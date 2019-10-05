في ليلة هدف هازارد.. ريال مدريد يتجاوز غرناطة

عزّز ريال مدريد الإسباني صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه العنيد غرناطة 4-2 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة المحلية.

وسجّل كل من الفرنسي كريم بنزيمة (2) والبلجيكي إدين هازار (45) والكرواتي لوكا مودريتش (61) والكولومبي خاميس رودريغيز (90+2) أهداف الفريق الملكي في حين وقّع الفنزويلي داروين ماشيس (69 من ركلة جزاء) والبرتغالي دومينغوس دوارتي (77) هدفي غرناطة.

ورفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 18 نقطة في ريادة الـ”ليغا” بفارق أربع عن أقرب مطارديه غرناطة في انتظار استكمال مباريات بقية المتراهنين على المراكز المتقدّمة على غرار أتلتيكو مدريد (14 نقطة) وبرشلونة وريال سوسييداد وإشبيلية (13 نقطة).

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وهو الفوز الخامس لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الدوري هذا الموسم مقابل 3 تعادلات إذ لم يتعرّض الميرينغي لأي خسارة في البطولة المحلية.

وبذلك يكون ريال قد تجاوز فترة الشك التي مرّ بها منذ فترة قصيرة إثر تكبّد تعادلين متتاليين الأول كان أمام أتلتيكو مدريد (0-0) في الليغا ثمّ أمام كلوب بروج (2-2) في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل تعرّض غرناطة (14 نقطة) لخسارته الثانية في الـ”ليغا” هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادلين.