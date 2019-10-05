ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إف سي مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم السبت استعدادا للقاء أف سي مصر المقرر له مساء غدا الاحد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم امام وأحمد عيد خط الوسط: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وإمام عاشور واسلام جابر وكريم بامبو ومحمد أوناجم خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب ويغيب عن الفريق طارق حامد للإيقاف و مصطفى فتحي لعدم الجاهزية ومحمد حسن و محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر ومحمد عبد الغني ومحمود علاء و فرجاني ساسي لأسباب فنية في ظل تخوف الجهاز الفني من ايقاف أي من علاء وساسي بسبب الانذار الثالث في حالة الحصول على انذارات في لقاء الغد قبل مباراة الأهلي المقبلة في الجولة الرابعة للدوري.

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