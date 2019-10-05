علاء وساسي خارج قائمة الزمالك لمباراة إف سي مصر

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عى استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، من القائمة التى ستشارك فى مواجهة اف سي مصر، التى ستقام غداً الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.
يأتي خروج الثنائى علاء وفرجانى ساسى خوفا من الحصول على الانذار الثالث قبل قمة الدورى امام الاهلي ، خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض.
و فضل ميتشو إراحتهما خاصة ان الفريق لديه مباراة مهمة يوم 19 أكتوبر عندما سيلتقى مع الأهلى، فى قمة بطولة الدورى الممتاز فى الأسبوع الرابع من المسابقة
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