سيدات يد الزمالك يهزمن الشمس 28 - 27 ببطولة الجمهورية

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي الزمالك علي فريق الشمس بنتيجة 28/27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب نادي الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة قاسم إبراهيم منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا علي ان يستأنف تدريباته مساء الاثنين المقبل. جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب نادي الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات.وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة قاسم إبراهيم منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا علي ان يستأنف تدريباته مساء الاثنين المقبل.

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