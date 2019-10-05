مدرب الإسماعيلي: الفرق الإماراتية تمتلك لاعبين على مستوى عال

أكد الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي أن لدية خبرات بالكرة الإماراتية فقد سبق له تدريب فريق خورفكان ، لذلك مواجهة فريق الجزيرة لاتعد جديدة بالنسبة له.
وأضاف ميودراج قائلاً :إن الكرة الإماراتية تضم لاعبين على مستوىعال بجانب الحضور الجماهيرى.
وواصل :"سأبدأ في دراسة الفريق المنافس بشكل مفصل من أجل رصد نقاط القوة والضعف لديه سعيا لاستغلالها فى حصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة”.
وأتم حديثه : "الانتصار على دجلة سيعيد للاعبين الثقة من جديد ، علينا أن لا نخشى ونلعب بكل ثقة وسنكون قادرين على عبور تلك المحطة من خلال مساندة جماهيرنا".
وأوقعت قرعة دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، الإسماعيلى فى مواجهة مع الجزيرة لإماراتى حيث تقام المباراة الذهاب بالإسماعيلية، على أن تقام المباراة العودة بالإمارات.
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