فاز الاتحاد السكندري على المصري بهدف نظيف بستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز. سجل الهدف محمود رزق في الدقيقة 47 في لقاء جاء قويا من جانب الفريقين ساعده رغبة كل فريق في الفوز. فريق في الفوز. ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 6 نقاط في المركز الخامس، وتجمد رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز السابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يضرب المصري بهدف ويصعد للمركز الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.