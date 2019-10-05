أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إف سي مصر والمقرر لها مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة ظهور أول لناشئ الزمالك أحمدعيد واستبعاد محمود علاء وساسي وشيكابلا.
وضمت القائمة كلا من:
محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى
حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش –عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع
أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط
خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد محمود علاء وساسي وشيكابالا من قائمة الزمالك أمام أف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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