استبعاد محمود علاء وساسي وشيكابالا من قائمة الزمالك أمام أف سي مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إف سي مصر والمقرر لها مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. وشهدت القائمة ظهور أول لناشئ الزمالك أحمد عيد واستبعاد محمود علاء وساسي وشيكابلا. عيد واستبعاد محمود علاء وساسي وشيكابلا. وضمت القائمة كلا من: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى Advertisements حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

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