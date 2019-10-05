تعرف علي موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتي في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتي ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة العربية. ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب يوم 23 اكتوبر في اسماعيلية الساعة السابعة بتوقيت القاهرة .

فيما تكون مباراة العودة يوم 26 نوفمبر في ابو ظبي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة .

وكان تأهل الإسماعيلي لدور الـ16 عقب الفوز على نظيره الأهلي الليبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اهداف في الدوري ال 32. يوم 23 اكتوبر في اسماعيلية الساعة السابعة بتوقيت القاهرة .فيما تكون مباراة العودة يوم 26 نوفمبر في ابو ظبي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة .وكان تأهل الإسماعيلي لدور الـ16 عقب الفوز على نظيره الأهلي الليبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اهداف في الدوري ال 32.

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