خرج بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي للدفاع عن تصرف لاعب الفريق حمزة تشودهاري تجاه الفرعون المصري محمد صلاح في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي.وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، في الدقيقة 91 ولم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشاركلا لانا بدلاً منه.
وقال رودجرز : "لا أعتقد أنه كان تحديًا سيئًا للغاية، لقد كان صلاح يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في نفس الوقت الذي كان فيه حمزة منطلقًا،لقد وقع تصادم بينهما في المكان ذاته".
وأضاف : "لست متأكدًا من شكل التدخل على القدم، حاولت الرؤية مرة أخرى ولكن الكاميرا كانت بعيدة تمامًا، لذلك لم أحصل على رؤية من قرب".
وأتم : "ولكن يبدو أن الأمر كان أسوأ مما ظهر عليه".
وفاز ليفربول علي الثعالب بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من البريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ليستر سيتى يدافع عن لاعبه: لم يقصد ايذاء محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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