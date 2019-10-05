شباب الاتحاد السكندري يخسر أمام وادي دجلة

تعرض فريق الشباب الاتحاد السكندري موليد ٢٠٠٣ لخسارة امام وادي دجلة في المواجهة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، بملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالث من بطولة الجمهورية. بينهما عصر اليوم السبت، بملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالث من بطولة الجمهورية. وكان الاتحاد السكندري خسر الأسبوع الماضي أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بملعب الأهلي مدينة نصر.

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