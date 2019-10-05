ميسي يحتفل بجائزة الأفضل مع جماهير برشلونة

قرر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الاحتفال بجائزة «The best» التي توج بها مؤخرا، مع جمهور فريقه مساء غد

الأحد، قبل انطلاق مباراة إشبيلية على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الثامنة من الليجا.

وكان ميسي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة في مسيرته، متفوقا على الثنائي فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وسيعرض ميسي الجائزة أمام جماهير برشلونة، وسيلتقط الصور التذكارية بالجائزة معهم.