فالفيري يستقر على قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة مساء غد الأحد، ضمن

منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

وجاءت قائمة البلوجرانا على النحو التالي :

حراسة المرمى : تيرشتيجن، نيتو.

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خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجلت، سيرجيو روبرتو، جوردي ألبا، توديبو.

خط الوسط : دي يونج، راكيتيتش، فيدال، إنسو فاتي، بوسكيتس، بيريز، آرثر، أراوخوا.

خط الهجوم : ليونيل ميسي، انطوان جريزمان، لويس سواريز، عثمان ديمبلي،