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فالفيري يستقر على قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة مساء غد الأحد، ضمن

منافسات الجولة الثامنة من .

وجاءت قائمة البلوجرانا على النحو التالي :

حراسة المرمى : تيرشتيجن، نيتو.

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خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجلت، سيرجيو روبرتو، جوردي ألبا، توديبو.

خط الوسط : دي يونج، راكيتيتش، فيدال، إنسو فاتي، بوسكيتس، بيريز، آرثر، أراوخوا.

خط الهجوم : ليونيل ، انطوان جريزمان، لويس سواريز، عثمان ديمبلي، 

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