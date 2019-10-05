قائمة طلائع الجيش أمام بيراميدز

أعلن البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لطلائع الجيش قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة بيراميدز المقرر لها غد الأحد ضمن الأسبوع الثالث من الدولي المصري. من الدولي المصري. وضمت قائمة طلائع الجيش كل من : " محمد بسام وكريم طارق وخالد سطوحي ومحمد ناصف وزولا وعمرو السيسي وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وأحمد سامي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وناصر منسي وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وأحمد داوودا وتالا نداي وفرانك ستيفن ومصطفي محمود". ومحمد ناصف وزولا وعمرو السيسي وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وأحمد سامي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وناصر منسي وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وأحمد داوودا وتالا نداي وفرانك ستيفن ومصطفي محمود".

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