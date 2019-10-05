وصية جديدة من السير أليكس فيرجسون لإدارة مانشستر يونايتد

أوصى أسطورة مانشستر يونايتد “السير أليكس فيرجسون” إدارة النادي بسرعة حسم التعاقد مع لاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الشتوية 2020، ورشح للمدرب “سولشاير” اسم نجم خط وسط أستون فيلا “جون مكجين” الذي يُجيد في الإرتكاز وكلاعب بوكس تو بوكس.

ويعتقد الكشاف السابق لنادي أستون فيلا “بوبي جينكس” أن السير أليكس فيرجسون سينحاز في اجتماعاته القادمة بإدارة اليونايتد لمواطنه مكجين من أجل التحرك لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولا يزال فيرجسون يتمتع بنفوذ كبير داخل النادي، ويقال أنه أوصى بإحضار “مكجين” في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تنجح بسبب طلب إدارة الفيلانس لمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

وقال بوبي جينكس الذي عمل في ملعب “فيلا بارك” إن فيرجسون سيحاول مجددًا إقناع اليونايتد بضم مكجين الذي سجل ثلاثة أهداف في سبع مباريات من البريميرليج هذا الموسم.

وأضاف بوبي جينكس في تصريحات لموقع “ذي أثليتيك” عن اللاعب الأسكتلندي: “إنه من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز. انتظر حتى يقدم عامًا آخر بنفس المستوى ومن ثم يمكننا قول المزيد”.

وأوضح “ما أعرفه هو أن السير أليكس فيرجسون يتساءل لماذا سمح مانشستر يونايتد بضياع فرصة التعاقد مع الفتى الأسكتلندي الموهوب في الميركاتو الصيفي الماضي”.

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وزاد جينكس “سوف يوضع تحت مراقبة دقيقة في الجولات المتبقية من النصف الأول من الموسم الحالي، وإذا استمر على ما هو عليه، يمكنك المراهنة على أنه سيخبر أصدقاءه في اليونايتد بضرورة اتمام الصفقة”.

يُذكر أن فيرجسون يمتلك علاقة صداقة قوية مع “جاك مكجين” جد اللاعب، مما قد يسهل الصفقة على اليونايتد في حالة بدء مفاوضات حقيقية في ميركاتو يناير.

وقام مدرب الفريق “أولي جونار سولشاير” بتجربة النجم الفائز بكأس العالم “بول بوجبا” في منطقة الإرتكاز أمام لاعب الوسط الدفاعي الاسكتلندي “سكوت مكتوميناي” لكن التوليفة لم تؤت ثمارها بعد لعدم شعور بوجبا بالراحة على الدائرة ولرغبته في التقدم نحو مناطق الخصوم لتسجيل الأهداف وتقديم المساعدة للهجوم.

وبعد رحيل مهاجمي الفريق “أليكسيس سانشيز ووروميلو لوكاكو” إلى الإنتر الإيطالي، اعترف المدرب النرويجي أنه ارتكب خطأ بعدم إحضار بديلاً لهما، وأكد أنه سيتحرك من أجل جلب مهاجم في الميركاتو الشتوي القادم.

ومن المفهوم أن كل من “كالوم ويلسون وموسى ديمبيلي وماريو ماندزوكيتش” على القائمة المختصرة للمهاجمين المرشح انضمام أحدهم إلى الشياطين الحمر قريبًا.

لكن إذا أخفق سولشاير في إضافة مهاجم جديد ونجح في ضم مكجين، قد يتحول بول بوجبا خلال النصف الثاني من الموسم إلى مهاجم متأخر خلف ماركوس راشفورد.

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