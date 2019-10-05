عاجل | تعطل كشافات ملعب المستايا أثناء لقاء فالنسيا وآلافيس

تعطلت بشكل مفاجيء أحد أبراج الإنارة في ملعب نادي فالنسيا “المستايا” مساء اليوم السبت، أثناء مباراة بين فالنسيا وآلافيس ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وأوقف الحكم الدولي الإسباني “إجلاسياس” عند الدقيقة 57 بسبب الإضاءة، وظل اللعب متوقفًا لمدة ثلاث دقائق، حتى أعيد التيار الكهربائي إلى البرج.

واستغل جمهور فالنسيا الفرصة لغناء بعض الأناشيد الخاصة بهم تحت أضواء الهواتف المحمولة، وهو المشهد الذي أثار إعجاب مخرج المباراة

وظلت الكاميرا تتجول في مدرجات المستايا الذي امتلأ عن بكرة أبيه بالجمهور الذي لم يهتم كثيرًا بالنتيجة السلبية التي تعرض لها فريق الخفافيش في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، عندما خسر على المستايا أمام أياكس أمستردام بثلاثية نظيفة.

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