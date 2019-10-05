رياضة | البدري ينتظر تقرير "السولية" لحسم موقفه مع المنتخب.. ويحدد البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري ينتظر تقرير "السولية" لحسم موقفه مع المنتخب.. ويحدد البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر التقرير الطبي للاعب الوسط عمرو السوليه لاعب النادى الأهلي والذى أصيب اليوم خلال مباراة الفريق امام أسوان ببطولة الدوري المصري، لمعرفة مدى قدرة اللاعب للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطنى من عدمها والذى سينطلق يوم 7 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا.

وحدد البدري بديل عمرو السوليه المحتمل وهو لاعب وسط بيراميدز نبيل عماد دونجا والذى لم يختاره البدري خلال القائمة التى تم الإعلان عنها اليوم، ليفكر فى ضم اللاعب بعد إصابة السولية فى الكاحل اليوم والتى قد تغيبه عن المعسكر.

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وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حرص علي الإتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة ١٩ لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.