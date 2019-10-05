رياضة | مفاجأة وحيدة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة وحيدة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادى برشلونة لمواجهة إشبيلية مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وسيدخل البارسا وهو غائب عنه المدافع الفرنسي لينجليت بسبب الإيقاف وأيضاً المدافع الفرنسي الأخر صامويل أومتيتي بسبب الإصابة.

ولذلك من المتوقع أن يدخل أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

Advertisements

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، جانكلير توديبو، نيلسون سيميدو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرثر ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، لويس سواريز

وسيقوم فالفيردي بإختيار توديبو لتعويض غياب المدافع الفرنسي لينحليت خلال اللقاء المقرر إقامته غداً.

ويدخل الفريقين المباراة وفى رصيدهما 13 نقطة من 7 مباريات خاضوها في الليجا الإسبانية، ويسعي برشلونة للفوز للإقتراب من المتصدؤ ريال مدريد الذى يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بعد فوزه اليوم على غرناطة برباعيه مقابل هدفين.