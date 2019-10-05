رياضة | القومي يفوز على أبو صوير استعدادا للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يفوز على أبو صوير استعدادا للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي بقيادة حاتم حسن علي فريق أبو صوير بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر المباريات الودية التجريبية للفريق خلال معسكره في مدينة الإسماعيلية.

سجل وليد فيصل المنتقل من نادى السكة الحديد 3 أهداف (هاتريك) وأضاف أحمد توتش الهدف الرابع ٠

وخاض فريق القومي ثلاث مباريات في معسكره فاز على أبو شحاتة بثلاثة أهداف،وتعادل مع شهداء الاسماعلية سلبى، وتلقى الهزيمة أمام كهرباء الاسماعيلية بثلاثة أهداف نظيفة.

قائمة القومي

أعلن نادى القومي بقيادة حاتم حسن المدير الفني للفريق عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم الذي يشارك بها بالقسم الثالث لمجموعة الجيزة الذي ينطلق يوم السبت المقبل 12 من شهر أكتوبر الحالي ٠

وضمت قائمة الفريق الأول 26 لاعباً من بينهم 22 لاعبأ جديدا بصفوف الفريق بينما يتواجد 4 لاعبين من الحرس القديم.

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وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

1-اسلام عطيتو حارس مرمي من بلبيس

2-محمد التوني حارس مرمي من نادي سيدي سالم

3-أحمد إبراهيم سليمان مساك من نادي العبور

4-أحمد كامل حزين مساك من نادي اسكو

5-ايهاب خالد رفعت مساك من نادي الماظة

6-أحمد محمد مرسي باك رأيت من نادي السكة الحديد

7-محمد رمضان باك رأيت من نادي المرج

8-محمد علي عفيفى باك لفت من نادي العبور

9-ممدوح رأفت باك لفت من نادي السكة الحديد

10-مدحت خميس دفندر من نادي طوخ

11-محمد ناصر حسن دفندر من نادي الغابة

12-محمد السيد ابراهيم دفندر من نادي النوبة السويس

13-اشرف ترك صانع ألعاب من نادي الشمس

14-اسلام زكريا صانع ألعاب من نادي سرس الليان

15-أحمد فوزي هاف لفت من نادي الجزيرة مطروح

16-عبد الرحمن عمار هاف رايت من نادي سمنود

17-كريم عادل هاف رايت من نادي السكة الحديد

18-وليد فيصل راس حربة من نادي السكة الحديد

19-أحمد مجدي راس حربة من نادي تحرير اسوان

20-عبد الغني عصام راس حربة من نادي الترجي مطروح

21- محمود عبد الحميد دفندر الإتصالات

22- باسل محمد من نادى وادى دجلة.

وكان ثم قيد 4 لاعبين من الحرس القديم وهم: اسلام عبد القادر، ومحمود محمد فاروق، ومصطفى هشام سيف، وكريم حسن أحمد.

ويقود الجهاز الفني للفريق الجهاز الفني حاتم حسن مدير فني، ومحمد جمال مشرف عام على الكورة ، وياسر سمير مدير الكرة، وطه فؤاد مدرب عام، ومحمد فصيح مدرب مساعد، ومحمد الضو مخطط أحمال، وعمر مصطفى مدرب حراس مرمى، وأحمد عاطف مدير إداري،

ومصطفي محمد إدارى، ومحمد جمعة مسؤل القيد و السيستم ، وعبد الله الشيخ إصابات ملاعب، ومحمود سعيد تأهيل، وأحمد أبو السعود تدليك ،ومصطفى غزة، وتامر هوجان مسؤل الادوات و المهمات.

وخاض الفريق 10 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، فاز خلالها على الشمس 1-0، وبورتو 1-0، وعلى الموسسة العمالية 3-1، وايرسبورت 1-0، وسراى القبة 5-1، وعلى الغاية 2-1، وتعادل مع ألماظة 2-2 وتلقى الهزيمة أمام بهتيم 2-1، والإتصالات 1-0.

ويلعب القومى في المجموعة الخامسة مجموعة الجيزه للقسم الثالث حيث يلاقى فريق بشتيل في الجولة الافتتاحية على ملعب نادى بشتيل