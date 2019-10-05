رياضة | عاجل.. الكشف عن التعليق الأول لمحمد صلاح بعد إصابته القوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن التعليق الأول لمحمد صلاح بعد إصابته القوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بول جورست الصحفي بموقع "ليفربول إيكو"، عن التعليق الأول للنجم المصري محمد صلاح نجم الريدز، بعد الإصابة التي تعرض لها اليوم ضد ليستر سيتي.

وكان محمد صلاح قد غادر اللقاء في الدقيقة 92 مصابًا بعد تدخل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودوري، ليدخل بدلًا منه آدم لالانا.

Advertisements

وقال جورست، أن صلاح خرج من الملعب وتحدث معه الصحفيين عن الإصابة، ليشير إلى أنها في كاحله.

وقال محمد صلاح جملة وحيدة ردا على أسئلة الصحفيين الذين أرادوا الاطمئنان على حالته:"سنرى ما سيحدث".

ولم يتم الكشف حتى الآن عن حجم إصابة محمد صلاح بالتفصيل، حيث أشارت التقارير الأولية إلى أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.