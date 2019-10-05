رياضة | ريال مدريد يتحرك لضم صفقة قوية برعاية وكيل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك لضم صفقة قوية برعاية وكيل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز البحث عن تدعيم الفريق بصفقات قوية في مختلف المراكز، وذلك بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الملكي بالموسم الحالي.

ريال مدريد يستهدف بعض الصفقات المميزة الذي ينوي التحرك بشكل رسمي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات القادم، ولا يكتفي بذلك، بل يبحث عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق وذلك حتي يستعيد الملكي بريقه وهيبته من جديد والتي فقدها خلال الفترة الماضية.

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ووفقًا لصحيفة "دون بالدون" أن خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عرض على إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع اللاعب البرتغالي روبين نيفيز لاعب وسط نادي ولفر هامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق المدريدي.

وأشارت الصحيفة أن "مينديز" عرض على ريال مدريد روبين نيفيز صاحب الـ 22 عامًا ليكون بديل البرازيلي كاسيميرو، ويرحب فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع الللاعب خاصة وأن سعره لن يتجاوز الـ 60 مليون يورو.

وكان نادي ريال مدريد قد تعادل مع كلوب بروج 2-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بينما اكتسح فريق غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني ليعتلي ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.