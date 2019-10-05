رياضة | قبل موقعة كامب نو.. لوبيتيجي يوجه رسالة قوية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة كامب نو.. لوبيتيجي يوجه رسالة قوية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب إشبيلية جولين لوبيتيجي اليوم السبت، عشية مواجهة برشلونة، أن فريقه يرغب في اللعب على إستاد ممتاز مثل كامب نو لمواجهة "خصم رائع"، ينبغي أن يقدم أمامه أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز.



وقال لوبيتيغي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة البرسا، في إطار الجولة 8 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم: "نحن مستعدون، سنواجه فريقاً كبيراً تتم إدارته بشكل جيد، ليس لدي شك في ذلك".

وذكر المدرب الباسكي أنه من أجل "الفوز" في معقل البرسا ينبغي فعل كل الأمور "بشكل جيد للغاية"، رغم أن ذلك أحياناً يكون غير كاف لأن المباراة ستكون أمام "فريق رائع وفي ظل وجود (ليونيل) ميسي في حالة أفضل".

وأعرب لوبيتيغي عن شعوره بالاندهاش إزاء أداء المهاجم أنسو فاتي نظراً لأنه ليس من السهل تقديم مثل هذا الأداء في سنه، لذا أقر أنه لاعب "يثير الانتباه كثيراً".