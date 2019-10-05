رياضة | مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة عودة جوردي ألبا وأنسو فاتي بعد تعافيهما من الإصابة التي تسببت في غيابهما عن المباريات الماضية.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سواريز - ميسي - ديمبلي - نيتو - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - بيريز - أنسو فاتي - أروخو.