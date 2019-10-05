شكرا لقرائتكم خبر عن غيابان بالجملة في قائمة يوفنتوس ضد إنتر ميلان والان مع التفاصيل

أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان القادمة في بطولة الدوري الإيطالي.

غيابات بالجملة في قائمة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي العديد من الغيابات وهم دوجلاس كوستا،و دانيلو وماتيا دي تشيليو بالإضافة إلى ماريو ماندزوكيتش.

قائمة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

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حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون

خط الدفاع: دي ليخت، أليكس ساندرو، بونوتشي، روجاني، ديميرال

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي

وستلعب مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.