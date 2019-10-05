شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز قرارات الزعيم بعد الفوز على الاتفاق والان مع التفاصيل

منح الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال،لاعبي فريقه راحة لمدة 4 أيام وذلك بعد الفوز أمام الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن يعاود الزعيم التدريبات يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل الاستعدادات استعدادا لمواجهة ضمك الجمعة 18 أكتوبرضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما يواصل الثنائي المصاب نواف العابد وسالم الدوسري، برامجهم العلاجية والتأهيلية خلال فترة الراحة التي حصلوا عليها اللاعبين.