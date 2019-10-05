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الدوري الألماني- بايرن يخسر على أرضه ودورتموند يفرط في الفوز

تعثر بايرن ميونخ المتصدر وخسر أمام هوفنهايم، فيما واصل دورتموند نزيف النقاط إثر تعادله مع فرايبورغ بعدما كان متقدما حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة. وتعادل ليفركوزن مع لايبزيغ ليجعل المنافسة على الصدارة مفتوحة أكثر.

لقن نادي هوفنهايم مضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، درسا قاسيا وفاز عليه بهدفين مقابل هدف اليوم السبت (الخامس من تشرين أول/ أكتوبر 2019) في الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم سارغيس أداميان بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 54، لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف التعادل لبايرن في الدقيقة 73 قبل أن يسجل أداميان الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 79.

وهذه هي الخسارة الأولى لبايرن ميونييخ هذا الموسم وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه.

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وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة الصعود إلى المركز الثاني بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما. فعلى ملعب "شفارتز فالد" تقدم أكسيل فيتسل بهدف لدورتموند في الدقيقة 20 ثم رد لوكا فالدشميت بهدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 55، لكن المغربي أشرف حكيمي تكفل بالهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 67. وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل مانويل اكانجي لاعب دورتموند هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه منح به فرايبورغ نقطة التعادل.

وفي مباراة ثالثة فاز ماينز على مضيفه بادربورن بهدفين مقابل هدف. سجل روبن كايسون ودانيل بروسينسكي من ضربة جزاء هدفي ماينز في الدقيقتين الثامنة و32 وتكفل بن زيلينسكي بالهدف الوحيد لبادربورن في الدقيقة 14. الفوز رفع رصيد ماينز إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر وظل بادربورن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفي مباراة رابعة تعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ بهدف لكل منهما. فعلى ملعب باي أرينا تقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 66 بواسطة كيفن فولاند لكن لايبزيغ أدرك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق كريستوفر نكونكو.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ وليفركوزن وفرايبورغ.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني أمس الجمعة بمباراة فاز فيها هيرتا برلين على ضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 3-1.