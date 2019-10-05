شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطمئن على إصابة عمرو السولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، حسام البدري، حرص على الاتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلي عمرو السولية، للاطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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ويستعد المنتخب الوطنى للدخول في معسكر مغلق، الإثنين المقبل، حتى موعد مباراة بوتسوانا الودية المقرر لها ١٤ أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان «البدري» أعلن، اليوم، قائمة تضم 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، للانضمام لمعسكر المنتخب.

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي «قفشة» وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.