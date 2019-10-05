شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى تكرار 9 سيناريوهات مخيفة أمام الوجوه الحديثة قبل مواجهة إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب السلام بالقاهرة مواجهة الزمالك أمام إف سي مصر، بالجولة الثالثة لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، مساء غد الأحد.

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته واللحاق بركب الصدارة مع الأهلي، في حين يسعى الوجه الحديث على الدوري المصري، فريق إف سي مصر، لتحقيق المفاجأة وحصد أول 3 نقاط له بتاريخه في المسابقة.

الزمالك يخشى تكرار 9 سيناريوهات سابقة خلال الألفية الحالية خسر خلالها أمام الأندية الصاعدة حديثًا للممتاز من دوري القسم الأول:

في موسم 2004-2005 خسر الزمالك أمام أسمنت أسيوط بهدف دون رد، ثم خسر مباراتيه أمام أسمنت السويس «رايح جاي» بنتيجتي (2/1 و1/0).

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ويخسر الزمالك أمام المصرية للاتصالات الوجه الجديد على الكرة المصرية في موسم 2007-2008 بنتيجة 3/2.

يتواصل مسلسل الخسائر أمام الأندية الصاعدة للممتاز ويتلقى الفريق الأبيض خسارة قاسية على يد الأوليمبي السكندري بنتيجة 3/1.

كذلك في 2010-2011 بفوز فريق مصر للمقاصة على الزمالك بهدف دون رد بملعب القاهرة، في أول مواسم الفريق الفيومي بالمسابقة المصرية.

ومع عودة الإنتاج الحربي للممتاز في موسم 2015-2016 يتمكن الفريق العسكري من التفوق على أصحاب الرداء الأبيض بنتيجة 3/1 في لقاء الدور الثاني.

ويحقق فريق الشرقية انتصاراً تاريخياً على الزمالك في موسم 2016-2017 مكرراً سيناريو 1999، وذلك بهدف دون رد بالقاهرة.

وأخيراً يخسر الزمالك لقاءه أمام النجوم في الموسم المنصرم بهدف شهير لصلاح أمين بمباراة الدور الأول.