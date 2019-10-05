شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك في مواجهة إف سي مصر.. استبعاد «ساسي» و«علاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واستبعد «ميتشو» محمود علاء وفرجاني ساسي على الرغم من جاهزيتهما خوفًا من الحصول على الإنذار الثالث والإيقاف قبل لقاء الجولة الرابعة أمام الأهلي.

وضمت القائمة كلًا من:

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حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – محمد صبحي.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد عبدالسلام – محمود حمدي «الونش» – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – حازم إمام- أحمد عيد.

الوسط: أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور.

الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما يحتل فريق إف سي مصر المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.