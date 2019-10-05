السبت 5 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ميلان وجنوي اليوم والذي انطلقت منذ قليل على أرضية ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

والتي تنطلق في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4. تشكيل ميلان للمباراة جاء كالتالي: حراسة المرمى: دوناروما Advertisements الدفاع: كالابريا، دوارتي، رومانيولي، ثيو هيرنانديز خط الوسط: كيسي، بيليا، تشالهانوجلو الهجوم: سوسو، بيونتك، بونافينتورا ويحتل ميلان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاك، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط. مشاهدة مباراة ميلان وجنوي بث مباشر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ميلان وجنوي بث مباشر اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.