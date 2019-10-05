مشاهدة مباراة ميلان وجنوي بث مباشر اليوم السبت

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السبت 5 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ميلان وجنوي اليوم والذي انطلقت منذ قليل على أرضية ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.
والتي تنطلق في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.
تشكيل ميلان للمباراة جاء كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: كالابريا، دوارتي، رومانيولي، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: كيسي، بيليا، تشالهانوجلو
الهجوم: سوسو، بيونتك، بونافينتورا
ويحتل ميلان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاك، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط.
مشاهدة مباراة ميلان وجنوي بث مباشر
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