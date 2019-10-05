شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في الصدارة والأهلي يقفز للثالث والشباب يتخطى العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حافظ فريق الهلال على صدارته، بعد فوزه القوي على الاتفاق بنتيجة ٤ / ١، فيما واصل الأهلي نتائجه الإيجابية مع مدربه الوطني المحمدي، حيث انتصر على الفيحاء بثلاثية نظيفة، واستعاد فريق الشباب طريق الانتصارات ليحقق انتصاره الثاني في الدوري على حساب العدالة بهدف دون مقابل، وجاءت هذه اللقاءات والتي أقيمت اليوم (السبت) ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، انتصر فريق الهلال على الاتفاق بنتيجة ٤/ ١، وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من: كارلوس ادواردو (هدفين من ركلة جزاء د: ٢٠، ٩٠+٤)، صالح الشهري (د: ٥٦)، قوميز (د: ٧٦)، فيما جاء هدف الاتفاق الوحيد عن طريق صالح العمري (د: ٢٩)، وبذلك يحافظ الهلال على صدارته ويصل للنقطة ١٦، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند ٦ نقاط.

وعلى استاد مدينة عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، استعاد الشباب نغمة الانتصارات وتجاوز بصعوبة مضيفه العدالة بهدف دون مقابل جاء عن طريق محترفه سيبا في الدقيقة ٦٣ من عمر المباراة، ليصل الشباب للنقطة التاسعة فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة السابعة.

وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، واصل فريق الأهلي نتائجه الإيجابية مع مدربه الوطني صالح المحمدي بعد أن حقق فوزاً قوياً على الفيحاء بنتيجة ٣/ صفر، وجاءت الأهداف عن طريق كل من: دجانيني تفاريس (د: ٢٣)، وعبدالباسط الهندي (د: ٤٥+٥)، وعمر السومة (د: ٥٢)، ليصل الأهلي للمركز الثالث برصيد ١١ نقطة، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق ٥ نقاط وفي المركز الرابع عشر.