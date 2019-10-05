شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي لكرة الطاولة يقفز للمركز الـ44 عالميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قفز المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز الـ44 على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن «ما وصل له منتخبنا الوطني في التصنيف العالمي بفضل الله ومن ثم العمل المتواصل من الجميع، وهذه من إحدى خططنا في مجلس اتحاد كرة الطاولة التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية».

وشكر السعيد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.