شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورش عمل برنامج «محترف» لإداريي المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)اختتمت يوم (الأربعاء) الماضي، ورش عمل البرنامج الوطني الرياضي «محترف»، التي انطلقت الأسبوع الماضي في قاعة المحاضرات في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام، تحت إشراف وتنظيم معهد إعداد القادة بمشاركة أكثر من 33 إداريا للفئات السنية لأندية المنطقة الشرقية، وبحضور أسامة هوساوي مدير برنامج «محترف» في المعهد والبلجيكي غونتر فان هاندنهوفن المدير الإداري لفريق أندرلخت، الذي تحدث في اليوم الختامي عن تجربته في الأكاديمية وخبرته التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في عالم الإدارة.
وشملت ورش العمل 7 محاضرات على مدى ثلاثة أيام بمعدل 18 ساعة، حيث تفاعل فيها المشاركون مع المحاضرين من خلال تنوع المحاضرات التي تهدف لتبادل الخبرات والتركيز على الاهتمام بالفئات السنية وتنويع المواضيع ما بين «الإدارة والتغذية و اللوائح والقانون» وعلاقة الإداري باللاعب والفريق بشكل عام.
الجدير بالذكر أن معهد إعداد القادة اختار محاضرين متخصصين لورش العمل؛ حيث حاضر في اليوم الأول الدكتور طارق الجهني «تطوير الذات» واللاعب الدولي السابق عمر الغامدي «إدارة اللاعبين» والحكم الدولي مرعي العواجي «القانون». فيما دشن نعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات محاضرات اليوم الثاني بعنوان «اللوائح وأنظمة المسابقات» وتلاه عبدالعزيز النفيسة «التغذية» واختتمت ورش العمل في اليوم الأخير بمحاضرة «المنشطات»، قدمها محمد البهلال ثم الدكتور ماهر الفرحان «علاقة الجهاز الإداري بالجهاز الطبي».
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