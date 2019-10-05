لاعبو المصرى والاتحاد يتضامنون مع إسلام صلاح...

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جدة - عمرو شويل تضامن لاعبى المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندري مع إسلام صلاح لاعب الفريق البورسعيدى بوضع صورته على تيشرت أبيض قبل مواجهة الفريقين داعين له بالسلامة والعودة سريعا للملاعب عد إجرائه لعملية الرباط الصليبى بألمانيا .

ويلتقى المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة بالدورى . كان إسلام صلاح قد اجرى عملية الرباط الصليبى بشكل خاطئ فى مصر الأمر الذى دفعه للسفر إلى ألمانيا لإجراء عمليتين جراحيتين للعودة من جديد للملاعب وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي Advertisements وضمت تشكيلة الإتحاد كل من حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر

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