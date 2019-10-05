شكرا لقرائتكم ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمباراة نادى مصر واستبعاد علاء وساسى وعنتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إف سي مصر، والمقرر لها مساء غد الأحد فى الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على استاد السلام. وضمت القائمة كلا من: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- والناشئ أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 في خط الدفاع Advertisements أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم. وينضم للمرة الأولى لقائمة الفارس الأبيض الناشئ أحمد عيد، فيما استبعد ميتشو كلاً من محمود علاء وفرجانى ساسى ومحمد عنتر لأسباب فنية، ومحمد عبد الغنى للإصابة، ومصطفى فتحى لاستمرار التأهيل، وطارق حامد للإيقاف.

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