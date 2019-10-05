شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتقدم على المصرى بهدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الاتحاد السكندرى فى التقدم بهدف مقابل للاشئ على المصرى البورسعيدى باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة بالدورى .

احرز هدف التقدم للإتحاد محمود رزق مدافع الفريق من رأسية متقنة من عرضية أحمد رفعت الذى رفع كرة من ضربة ركنية تصدى لها رزق ووضعها فى المرمى مباشرة .

جاءت أحداث الـ30 دقيقة سريعة من جانب الفريقين وسيطر لاعبو المصرى على مجريات الثلث ساعة الأولى ، إلا أن لاعبو الإتحاد تماسكوا فى العشر دقائق الثانية وأضاع خالد قمر مهاجم الفريق فرصة حقيقية للتهديف بعدما اطاح بكرة عرضية رأسه خارج المرمى .

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول استطاع لاعبو الإتحاد السيطرة على الملعب واستطاعوا إحراز هدف السبق فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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وضمت تشكيلة المصرى كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي

وضمت تشكيلة الاتحاد كل من

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم

خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر